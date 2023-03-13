شفق نيوز تنشر "بيان موازنة 2023": زيادة الايرادات ومكافحة الفساد والحاجات الأساسية أبرز فقراته

تنشر وكالة شفق نيوز، مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، التي أقرها مجلس الوزراء، يوم الاثنين.

وبلغ إجمالي الموازنة 197 تريليوناً و828 مليار دينار، بنفقات تشغيلية قدرها 150 تريليوناً و293 مليار دينار، ونفقات استثمارية 47 تريليوناً و555 مليار دينار.

في حين بلغ العجز المالي في موازنة 2023، 63 تريليوناً و275 مليار دينار.

وجاء الإيراد المالي للموازنة بقيمة 134 تريليون و553 مليار دينار، منها الإيرادات النفطية 117 تريليوناً و252 مليار دينار، وغير النفطية 17 تريليون دينار.

وقُدّر سعر النفط في الموازنة بـ70 دولاراً، وفق تصدير 3 ملايين برميل و500 ألف يومياً، منها 400 برميل من إقليم كوردستان.

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