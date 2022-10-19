"إشاعة" تتسب بانخفاض ملفت بأسعار الدولار في العراق

شفق نيوز/ أرجع مختصون، يوم الأربعاء انخفاض أسعار الدولار في الاسواق العراقية إلى الإشاعات، والمضاربين.

وقال مكتب صرافة الواحة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ما يتم تداوله من إشاعات عن نية الحكومة الجديدة بخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي ليكون 130.000 دينار مقابل 100 دولار، واحتمالية ان يتم ارجاعه على سعره القديم دفع المواطنين لبيع ما لديهم من أوراق نقدية من الدولار مما ادى الى حدوث عرض كبير مقارنة بالطلب في الاسواق المحلية".

فيما اعتبر مسؤول حكومي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "المضاربين ببورصة الدولار ينشطون في مثل هكذا اسواق مستغلين عملية تشكيل الحكومة ليبثوا مثل هكذا اشاعات بقصد التربح".

واشار الى ان "ما تم تداوله قبل فترة من قبل بعض المسؤولين والنواب حول نية الحكومة بتغيير سعر الصرف الدولار كان قد نفته اللجنة المالية النيابية "، مستدركا ان "رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة سبق وان اقر بوجود اثار سلبية على قرار رفع صرف الدولار".

يذكر ان اسعار صرف الدولار انخفضت في الاسواق العراقية لتتداول بورصة الكفاح اليوم الاربعاء على 147000 دينار مقابل 100 دولار، وذلك بعد أن سجلت أمس الثلاثاء سعر 147600