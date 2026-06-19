"سيتي بنك" يتوقع تراجع النفط إلى نطاق 60 - 65 دولاراً بحلول مطلع 2027

شفق نيوز - متابعة

توقعت مجموعة "سيتي" المصرفية، أن تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة، لتصل إلى ما بين 60 و65 دولاراً للبرميل بحلول الربع الأول من عام 2027؛ مدفوعةً بعودة تدفقات الإمدادات عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع العسكري.

وبدأت ناقلات النفط الإبحارَ مجدداً عبر المضيق الاستراتيجي، بعد إعلان واشنطن أمس الخميس رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية مع دخول الاتفاق المؤقت حيز التنفيذ، على الرغم من أن الملفات الرئيسية والخلافات الجوهرية بين البلدين لا تزال دون تسوية نهائية.