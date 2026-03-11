"سومو" تعلن تفاصيل استهداف ناقلتي النفط: حادث يؤثر سلباً على أمن واقتصاد العراق

شفق نيوز- بغداد

أعربت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الخميس، عن أسفها لاستهداف ناقلتين كانتا تعملان داخل المياه الإقليمية العراقية، مؤكدة أن الحادث يمثل تهديداً مباشراً لسلامة الملاحة البحرية والأنشطة النفطية في البلاد.

استهداف ناقلتين قرب البصرة: قتيل وجرحى بصفوف الطاقم والهجوم بزورق مفخخ

وقالت الشركة في بيان، إن الناقلة SAFESEA VISHNU التي ترفع علم جزر مارشال، والمؤجرة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة معها، تعرضت لهجوم أثناء وجودها في منطقة التحميل الجانبي داخل المياه الإقليمية العراقية.

وأضافت أن الناقلة الثانية ZEFYROS التي ترفع علم مالطا، وكانت محملة بمنتوج المكثفات العائد لشركة غاز البصرة، تعرضت هي الأخرى لهجوم في المنطقة نفسها.

وأوضحت سومو أن الناقلة ZEFYROS كانت تستعد لدخول ميناء خور الزبير صباح اليوم الخميس الموافق 12 آذار 2026، لغرض تحميل شحنة إضافية من منتوج النفثا بكمية تبلغ 30 ألف طن، وذلك بعد استكمال عملية التحميل الجانبي وتفريغ الكمية السابقة المرتبطة بها.

وأكدت الشركة أن هذا التطور ينعكس سلباً على أمن العراق واقتصاده، كما يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الملاحة البحرية وللعمليات النفطية الجارية في المياه الإقليمية العراقية.