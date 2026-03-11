استهداف لناقلة ثالثة قرب البصرة وتسجيل قتلى وجرحى من الطاقم والهجوم بزورق مفخخ

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني، فجر الخميس، بأن الهجوم الذي استهدف ناقلتين نفطيتين في المياه الإقليمية قرب ميناء البصرة نُفذ بواسطة زورق مفخخ، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بين أفراد الطاقمين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الإنقاذ واصلت عملياتها في موقع الحادث بعد اشتعال النيران في الناقلتين، بعد اجلاء 25 شخصاً من الطاقم، وسط استمرار التحقق من الحصيلة النهائية للقتلى والإصابات وهوياتهم.

وأضاف أن التحقيقات الأولية لم تحسم بعد نقطة انطلاق الزورق المفخخ، إذ لم يُعرف حتى الآن ما إذا كان قد انطلق من المياه العراقية أو الإيرانية أو من منفذ آخر، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة جمع المعلومات من موقع الاستهداف لتحديد مسار الهجوم والجهة التي تقف وراءه.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن إحدى الناقلتين قد تكون أميركية والأخرى أسترالية.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التهديدات التي تطال الملاحة ومنشآت الطاقة في جنوب العراق، بعد هجوم سابق موثق قرب خور الزبير في الخامس من آذار/مارس، حين رجحت مصادر أمن موانئ عراقية أن زورقاً صغيراً محملاً بالمتفجرات استُخدم في ضرب ناقلة نفط راسية داخل المياه العراقية، في سابقة وُصفت آنذاك بأنها أول هجوم من هذا النوع ضمن المياه الاقتصادية العراقية خلال الأزمة الحالية.

كما يتزامن الحادث مع تحذيرات أميركية حديثة من اتساع المخاطر البحرية في المنطقة، إذ دعت القيادة الوسطى الأميركية المدنيين وأطقم السفن التجارية إلى تجنب الموانئ التي تستخدمها القوات الإيرانية، محذرة من أن توظيف المرافق المدنية في عمليات عسكرية يهدد سلامة الملاحة الدولية.