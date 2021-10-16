سوق العراق يوقف نشاطه يوما واحدا

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم السبت، عن إيقاف نشاطه لمدة يوما واحدا.

وقال السوق في بيان له ورد لوكالة شفق نيوز، انه "استنادا لقرار مجلس الوزراء بإعلان عطلة رسمية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل لمناسبة مولد النبوي الشريف فإنه لن تنظم جلسات التداول لذلك اليوم".

واضاف انه "سيتم ممارسة النشاط بعد العطلة الرسمية وابتداء من الثلاثاء المقبل وحسب توقيتاتها الرسمية".

يذكر ان السوق ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الاحد الى الخميس، ومدرج فيه 103 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.