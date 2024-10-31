سوق العراق يتداول اسهما بأكثر من 17 مليار دينار خلال اسبوع

شفق نيوز/ اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، أن قيمة الأسهم المتداولة خلال خمس جلسات نظمها في الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء بلغت أكثر من 17 مليار دينار.

ووفقا للمؤشرات المسجلة فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع أكثر من 8 مليارات سهم بقيمة بلغت أكثر من (17) مليار دينار.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX60 لأول جلسة من الأسبوع على (1000.26) نقطة، بينما أغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1044.30) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (4.22%) عن إغلاقه في أول الجلسة.

وأغلق مؤشر التداول في السوق ISX15 لأول جلسة من الأسبوع على (1073.47) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (1116.07) نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره (3.82%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

ونفذت خلال الأسبوع (6550) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.