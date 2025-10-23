أسعار النفط تقفز 3% نتيجة العقوبات الأميركية لروسيا

شفق نيوز- واشنطن

سجّلت أسعار النفط، يوم الخميس، قفزة بنسبة 3% لتوسّع مكاسبها من الجلسة السابقة، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي نفط روسيتين بسبب حرب أوكرانيا.

وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 1.94 دولار، أي بنسبة 3.1%، لتصل إلى 64.53 دولار للبرميل مساء اليوم، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.89 دولار، أي بنسبة 3.2%، لتصل إلى 60.39 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من دولارين للبرميل، مباشرة بعد الإعلان عن العقوبات الأميركية، مدعومة أيضاً بتزايد الطلب الأميركي على الطاقة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان، "نظراً لرفض الرئيس بوتين إنهاء هذه الحرب العبثية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتي نفط روسيتين تُموّلان آلة الكرملين الحربية"، في إشارة إلى شركتي "روسنفت" و"لوك أويل".

من جانبه قال محلل السوق في "آي جي"، توني سيكامور، "في حين أن أنباء العقوبات قد عززت أسعار النفط الخام، فإن الارتفاع حتى الآن كان متواضعاً نسبياً نظراً لتضاؤل أو تأخير التهديدات السابقة بالعقوبات/الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى صعوبات إنفاذ العقوبات".

وكان وزير النفط الكويتي طارق الرومي، رجّح في وقت سابق يوم الخميس، ارتفاع أسعار النفط، كما توقع أن تكون هنالك زيادة في الطلب على النفط من الخليج والشرق الأوسط، بالتزامن مع فرض عقوبات على شركات النفط الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت في وقت سابق، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، مشيرة إلى أن الحزمة تتضمن قيوداً على شركتي النفط "لوك أويل" و"روس نفط" الروسيتين وعدد من الشركات التابعة لهما.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

وارتدت آثار تلك العقوبات سلباً على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة المدى ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين.

وأعلنت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات، داعية موسكو إلى الموافقة الفورية على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ولم يفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب سابقاً عقوبات على روسيا بسبب الحرب، بل اعتمد بدلاً من ذلك على إجراءات تجارية.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" الأسبوع الماضي.

وفي سياق منفصل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب، وتشمل حظراً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت في الأسبوع الماضي، اليابان، وهي أيضاً مشترٍ رئيسي للغاز الطبيعي المسال الروسي، إلى وقف وارداتها من الطاقة من روسيا قبل زيارة ترمب المرتقبة إلى آسيا، ومع تزايد ضغوط واشنطن على المنطقة للتخلص التدريجي من الإمدادات الروسية.