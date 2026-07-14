أسعار النفط ترتفع إلى 87 دولاراً للبرميل

شفق نيوز- متابعة

واصلت أسعار النفط العالمية الصعود مسجلة ارتفاعاً ثلاثة دولارات للبرميل، عصر الثلاثاء، في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وتهديدات الجيش الأميركي باستئناف حصاره البحري للموانئ الإيرانية.

وبلغ سعر خام برنت، المعيار العالمي، 87 دولاراً للبرميل قبل افتتاح الأسواق الأميركية، وهو أعلى مستوى له منذ 12 حزيران/ يونيو.

في الوقت نفسه، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي، بنسبة 3.6% ليقارب 81 دولاراً للبرميل.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد سجلت صباح اليوم 84.98 دولاراً للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.79 دولاراً للبرميل.

وأصبح وضع مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره خُمس نفط العالم قبل الحرب، موضع شك مرة أخرى، فقد أعلنت طهران "إغلاق" الممر المائي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصرح الرئيس دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة ستصبح "حامية" المضيق، وستفرض رسوماَ على شركات الشحن التجارية بنسبة 20% من قيمة شحناتها مقابل حماية واشنطن.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس الاثنين، أنها تعتزم استئناف الحصار البحري على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (11 مساءً بتوقيت العراق).

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حصاراً لمدة شهرين تقريباً بدءاً من منتصف نيسان/ أبريل الماضي، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.