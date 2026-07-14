النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهر مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بنحو 2% لتسجل أعلى مستوى لها خلال أربعة أسابيع، بعد تصعيد الولايات المتحدة وإيران للهجمات في محيط مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار، أو 2%، لتصل إلى 84.98 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 2.1%، إلى 79.79 دولاراً للبرميل.

وجاءت المكاسب بعد إعادة الولايات المتحدة فرض حصار بحري على إيران، بالتزامن مع تصاعد الهجمات في المنطقة، ما أثار مخاوف الأسواق من اضطرابات محتملة في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

وقال محللون إن التصعيد الأخير أعاد مخاطر الإمدادات إلى سوق النفط، رغم عدم تسجيل إغلاق كامل للمضيق، مشيرين إلى أن استمرار التوتر قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في الأسعار.

وكان خام برنت قد سجل في الجلسة السابقة أكبر ارتفاع يومي له منذ مايو/أيار 2020، بعدما قفز بنسبة 9.6% بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.