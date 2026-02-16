أسعار النفط تتراجع قبيل محادثات جنيف

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع ترقّب الأسواق جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة جنيف، وسط استمرار التوترات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على إمدادات الخام العالمية.

وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بلغ 3 سنتات لتصل إلى 67.72 دولاراً للبرميل، بعد أن أنهت تداولات الجمعة على ارتفاع. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 3 سنتات ليبلغ 62.86 دولاراً للبرميل، علماً أنه لن تتم تسوية عقوده اليوم بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التحركات قبيل اجتماع مرتقب بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين في جنيف يوم غدٍ الثلاثاء، ضمن مساعٍ لإحياء المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، في وقت تسعى فيه طهران إلى اتفاق يحقق مكاسب اقتصادية تشمل قطاعات الطاقة والتعدين والطائرات.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير بأن تحالف "أوبك+" يميل إلى استئناف زيادات الإنتاج اعتباراً من شهر أبريل / نيسان المقبل، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، بهدف تلبية ذروة الطلب الصيفي، وهو ما أضاف ضغوطاً إضافية على الأسعار.

وكان الخامان القياسيان قد سجلا خسائر أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض برنت بنحو 0.5%، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%، وسط توقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الذي انعكس على معنويات السوق.

كما أشارت تقارير إلى تعزيز الوجود العسكري الأميركي في المنطقة تحسباً لفشل المحادثات، فيما حذّرت طهران من الرد على أي هجوم يستهدف أراضيها.

ويُتوقع أن يكون نشاط الأسواق محدوداً اليوم، في ظل إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية بسبب العطلات الرسمية.