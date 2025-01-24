أسعار النفط تتراجع بعد طلب ترامب بخفضها

شفق نيوز/ شهدت أسواق النفط تراجعا، اليوم الجمعة، وذلك بعد يوم من طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت أمام عدد كبير من قادة الأعمال المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بخفض أسعار النفط.

وقال ترامب في أول خطاب رئيسي له أمام زعماء العالم منذ توليه الرئاسة: "مع انخفاض أسعار النفط، سأطلب خفض سعر الفائدة على الفور، ويجب بالمثل أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".

وأثرت تصريحات الرئيس الأميركي على سعر برميل النفط حيث تراجع بعدما سجل ارتفاعا في بداية اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 77.95 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0044 بتوقيت غرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا إلى 74.31 دولارا.

ويتجه كلا الخامين القياسيين لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 3 بالمئة، منهيا بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع.

وقال محللون إن الضبابية التي تكتنف سياسات ترامب بشأن الرسوم الجمركية واحتمال أن يدفع الرئيس الجديد نحو زيادة إنتاج النفط الأميركي أثرا أيضا على العقود الآجلة للخام.

لكن مما حال دون المزيد من التراجع، أفادت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية بتراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ مارس 2022.