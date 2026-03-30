أسعار الذهب تعاود الارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 989 ألف دينار، وسعر الشراء 985 ألفاً، فيما سجلت أسعار البيع أمس الأحد 978 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 959 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 955 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 990 - 1.005 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 960 - 970 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 1.063 مليون دينار، وعيار 21 بيع 1.015 مليون دينار، وعيار 18 بيع 870 ألف دينار.

ويسعر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.