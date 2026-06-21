أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل فوق 900 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، في الأسواق المحلية ببغداد، و في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 908 آلاف دينار، وسعر الشراء 904 آلاف، وهي نفس الأسعار التي سجلتها أمس السبت.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 878 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 874 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 910 و920 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 و890 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت استقرارا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 961 الف دينار، وعيار 21 بيع 917 الف دينار، وعيار 18 بيع 786 الف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.