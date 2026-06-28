أسعار الذهب تستقر في بغداد وتواصل التراجع في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأحد، بالأسواق المحلية في بغداد، فيما انخفضت في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 898 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 894 ألف دينار، وهي الأسعار نفسها التي سُجلت أمس السبت.

وأضاف مراسل الوكالة أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 868 ألف دينار، بينما سجل سعر الشراء 864 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 890 ألف دينار و900 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 870 ألفاً و880 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضا، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 960 ألف دينار، وعيار 21 نحو 907 آلاف دينار، فيما بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 18 نحو 777 ألف دينار.

ويُشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في 21 كانون الثاني/يناير 2026، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.