أسعار الذهب تستعيد توازنها

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر يوم الاثنين، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية بينما تحول تركيز المستثمرين إلى اجتماع لمحافظي البنوك المركزية هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1892.88 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 1921.70 دولاراً.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس آذار مسجلا 1883.70 دولاراً الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول وهو ما قلل الطلب على السلع التي لا تدر عائدا.

وسينصب تركيز المستثمرين على خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يوم الجمعة في المؤتمر السنوي لمحافظي البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول.

وبحسب غالبية الاقتصاديين فإن المركزي الأمريكي قد انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولاراً للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولاراً. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولاراً.