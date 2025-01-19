أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار في أسواق العاصمة بغداد، فيما شهدت انخفاضاً في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق بورصات الأحد.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الدولار حافظت على استقرارها في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، مسجلة 150,650 ديناراً لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.

وأشار المراسل إلى أن أسعار الصيرفة في الأسواق المحلية ببغداد استقرت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151,750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149,750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الدولار انخفاضاً، حيث بلغ سعر البيع 150,000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149,900 دينار لكل 100 دولار أمريكي.