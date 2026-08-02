أسعار الدولار في بغداد واربيل مع إغلاق الأحد

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التداول مساء الأحد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، بلغ 152250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151250ديناراً.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152500 دينار.