ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151800 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 150850 ديناراً مقابل كل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152100 دينار لكل 100 دولار.