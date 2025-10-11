أسعار الدولار تنخفض مع بداية تعاملات الأسبوع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، صباح السبت، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار يوم الخميس الماضي 141700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 141300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141150 ديناراً مقابل 100 دولار.