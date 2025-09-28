أسعار الدولار تنخفض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141450 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة إلى ان اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140500 مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 141050 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.