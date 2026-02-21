أسعار الدولار تستقر في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

استقرت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار، يوم السبت، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 152700 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح اليوم.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ستقرت، حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152250 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 152900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.