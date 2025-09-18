أسعار الدولار تحلق في بغداد وأربيل مع نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن أسعار الدولار انخفضت مع الكفاح والحارثية لتسجل 142600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142300 دينار مقابل 100 دولار.