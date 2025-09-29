أسعار الدولار تتجه للانخفاض في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة العراقية بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، بحسب مراسلي وكالة شفق نيوز.

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141400 دينار مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأحد والتي بلغت 141600 دينار.

أما في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد فقد بلغ سعر البيع 142500 دينار مقابل كل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار.

وفي اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 مقابل 100 دولار.