روسيا تمدد قيود تحويل الأموال إلى الخارج 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلن البنك المركزي الروسي يوم الجمعة، تمديد القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

وبحسب قرار المركزي، فحتى 30 سبتمبر/أيلول 2024، سيظل بإمكان المواطنين الروس وغير المقيمين من "الدول الصديقة" تحويل ما لا يزيد عن مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد.

أما بالنسبة لأفراد من دول "غير صديقة" ولا يعملون في روسيا، إضافة للكيانات القانونية من مثل تلك الدول، سيبقى منع تحويل الأموال إلى الخارج قيد التطبيق.

وارتفع الروبل الروسي قليلا مقابل الدولار، بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، من يوم الجمعة، 0.23 بالمئة إلى 92.28 للدولار بعد تداوله في نطاق 92.135 إلى 92.690، ومقابل اليورو، ارتفع الروبل بنسبة 0.52% إلى 99.47 وارتفع بنسبة 0.59% إلى 12.64 مقابل اليوان الصيني.

وفي فبراير/شباط 2022، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات لدعم الروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.