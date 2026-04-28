"رغم صعود 'المتجددة".. النفط يتصدر مزيج الطاقة في 40 دولة بينها العراق

شفق نيوز - بغداد

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن موقع Visual Capitalist الكندي في قطاع الطاقة العالمي استمرار هيمنة الوقود التقليدي على مزيج الطاقة في عدد كبير من دول العالم، رغم تسارع الجهود نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن النفط ما يزال المصدر الرئيسي للطاقة في 39 دولة من أصل 112 دولة شملتها الدراسة، ما يجعله الأكثر انتشاراً عالمياً، ومن بينها العراق إلى جانب عدد من دول أوروبا والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا والمحيط الهادئ، حيث يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجات النقل والصناعة.

وفي المرتبة الثانية، جاء الغاز الطبيعي كأكبر مصدر للطاقة في 29 دولة، من بينها إيران وإيطاليا والكويت والمكسيك، مدفوعاً بمرونته في الاستخدام وانخفاض انبعاثاته مقارنة بالوقود الأحفوري الآخر.

أما في آسيا، فما يزال الفحم يهيمن على مزيج الطاقة في اقتصادات كبرى مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام، مستفيداً من وفرة الموارد المحلية واعتماد البنية التحتية الصناعية عليه، رغم كونه أحد أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالمياً.

وفي القارة الأفريقية، تستمر الكتلة الحيوية مثل الحطب والفحم والمخلفات الزراعية في كونها المصدر الأساسي للطاقة في معظم الدول، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الوصول إلى الكهرباء ووسائل الطاقة الحديثة.

وتعكس هذه المعطيات استمرار اعتماد العالم على الوقود التقليدي، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وسط تفاوت واضح في وتيرة التحول بين الدول والمناطق.