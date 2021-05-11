رغم أزمة الهند.. "أوبك" تتوقع تعافي الطلب على النفط

شفق نيوز/ أبقت "أوبك" يوم الثلاثاء، على توقعاتها لتعافٍ قوي في الطلب العالمي على النفط هذا العام مدعوما بنمو في الصين والولايات المتحدة رغم أزمة فيروس كورونا في الهند، وذلك في نظرة مستقبلية تعزز خطط المجموعة لتقليص تخفيضات الإنتاج تدريجيا.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا في 2021 بما يعادل 6.6%، دون تغيير عن تقديراتها قبل شهر.

لكنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في الربع الثاني 300 ألف برميل يوميا.

وقالت في تقريرها الشهري إن "الهند تواجه تحديات خطيرة متعلقة بكورونا، ومن ثم ستتعرض لتأثير سلبي في الربع الثاني، لكن من المتوقع أن يستمر تحسن الزخم مجددا في النصف الثاني من 2021".

وكان سعر النفط قريبا من 68 دولارا للبرميل قبل صدور التقرير. وصعدت الأسعار إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 71 دولارا للبرميل هذا العام بفضل آمال التعافي الاقتصادي، وتخفيضات (أوبك+)، لكن القلق حيال الطلب الهندي له أثره.

وأفادت "أوبك" في التقرير أنها رفعت توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.5% من 5.4% في وقت سابق بافتراض احتواء تداعيات الجائحة بدرجة كبيرة في بداية النصف الثاني من العام.

وأقرت "أوبك" وحلفاؤها في مجموعة "أوبك+" تخفيفا تدريجيا لتخفيضات الإنتاج من مايو/ أيار، بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية الحفاظ على أسعار الطاقة لتكون في متناول المستهلكين.

وأظهر التقرير زيادة طفيفة لإنتاج "أوبك" بلغت 30 ألف برميل يوميا في أبريل/ نيسان إلى 25.08 مليون برميل يوميا مع زيادة إنتاج إيران المعفاة من التخفيضات بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.