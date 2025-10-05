رغم تراجعها.. صادرات نفط العراق لأمريكا تتجاوز 4 ملايين برميل في شهر

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الاحد، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة بلغت أكثر من 4 ملايين برميل خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكرت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر ايلول الماضي 4.200 ملايين برميل، منخفضا عن شهر آب الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه 7.936 ملايين برميل".

وأضافت أن "العراق صدّر متوسطا بمعدل 231 ألف برميل يوميا من النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر ايلول، فيما صدر متوسط 123 ألف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسطا بمعدل 197 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الثالث، و متوسطا بلغ 8 آلاف برميل يوميا في الأسبوع الرابع ".

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن "العراق جاء بالمرتبة السادسة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا التي جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا، تليها المكسيك، والسعودية، والبرازيل، ونيجيريا".

وأشارت الإدارة، إلى أن "العراق جاء بالمرتبة الثانية عربيا بين أكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا بعد السعودية التي جاءت اولا بصادرات بلغت 7.290 ملايين برميل، وجاءت ليبيا ثالثا بصادرات بلغت 3.030 ملايين برميل".