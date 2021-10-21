ديالى تطالب الزراعة باستثناءات لقرار الغاء الخطة الشتوية

شفق نيوز/ طالب اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الخميس، وزارة الزراعة باستثناءات لقرار منع الخطة الشتوية في المحافظة بسبب الجفاف وانعدام الموارد المائية.

وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الزراعة قررت الغاء الخطة الشتوية لموسم 2021 – 2022 بسبب شح وانعدام موارد المياه وقلة الخزين المائي في بحيرة حمرين والجداول الاروائية الاخرى جراء انعدام الامطار للموسم الماضي، مبيناً أن الغاء الخطة يهدف الى تأمين ماء الشرب في المحافظة.

وطالب التميمي، باستثناء المناطق الواقعة على ذراع وضفاف نهر دجلة من قرار المنع لعدم وجود ازمة مائية والتي تمتد من ناحية العظيم وصولاً الى ناحية بني سعد والتي تحوي أكثر من 250 الف دونم مهيئة للخطة الشتوية.

وأكد التميمي أن وزارة الزراعة وعدت باعادة النظر بقرار منع الخطة الشتوية واصدار استثناءات خلال الايام القادمة مع وعود باطلاق الخطة الشتوية في ديالى حال تساقط امطار وتوافر مخزون مائي يغطي الخطة في مناطق معينة.

وأقرت وزارة الزراعة العراقية في وقت سابق الخطة الزراعية الشتوية للموسم 2021-2022 للمساحات المروية (انهار ومشاريع اروائية) وبواقع 50‎%‎ من خطة الموسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة ديالى بسبب شح المياه وانخفاض الإيرادات المائية.