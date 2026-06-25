دون 157 ألفاً.. تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/ وأربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، استقراراً في أسواق بغداد، فيما انخفضت في أربيل مع انطلاق التداولات الصباحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتُسجلا 156,850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلتها صباح أمس الأربعاء.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 157,250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 156,250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 156,650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156,550 ديناراً مقابل 100.

وخلال الأيام الماضية ارتفع سعر الصرف بشكل حاد في العراق جراء تأثر السوق المحلية بتقارير إعلامية وتكهنات تفيد بنية الحكومة الاتحادية تعديل سعر الصرف الرسمي من 132 ألفاً إلى 160 ألفاً لكل 100 دولار؛ بغية تغطية العجز وتمويل المرتبات الشهرية، على خلفية الضغوط المالية المتأتية من توترات المنطقة وتأثر سلاسل إمداد الطاقة.

وفي مقابل قلق الأسواق، سارع البنك المركزي العراقي إلى تفنيد هذه الأنباء، مؤكداً في بيان له التزامه الراسخ بالحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب المشروع على العملة الأجنبية، نافياً بشكل قاطع وجود أي توجه لتعديل السعر الحالي في ظل متانة الاحتياطيات الأجنبية.

وأوضح المركزي العراقي أن جهوده الإصلاحية بلغت مراحلها النهائية لإعادة دمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار تدريجياً في نظام التحويل الخارجي بعد استيفائها المعايير الدولية ومكافحة غسل الأموال، بالتزامن مع رفع سقوف بطاقات الدفع الإلكتروني للشركات والأعمال التجارية لدعم الشمول المالي، مشدداً على أن إدارة ملف النقد تتم بامتثال كامل مع المنظومة المالية العالمية.

ورغم رسائل الطمأنة الرسمية، إلا أن الأسواق المحلية تظهر سلوكاً حذراً يتجلى في تباطؤ وتيرة تراجع الدولار؛ في مؤشر على أن استعادة الثقة الكاملة في المعاملات اليومية تحتاج إلى مدى زمني أطول لتجاوز آثار التكهنات والشائعات التي أربكت حركة العرض والطلب.