دولتان عربيتان ضمن "العشرين الكبار".. اليابان والصين ترفعان حيازتهما من السندات الأميركية

شفق نيوز- متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن اليابان والصين اللتان تعتبران الأكثر امتلاكاً للسندات الأميركية رفعتا حيازتهما منها، فيما جاءت دولتان عربيتان ضمن "العشرين الكبار".

وبحسب أحدث جدول للوزارة لعام 2025 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن اليابان زادت من حيازتها للسندات حيث بلغت 1.151 تريليون دولار لشهر تموز/ يوليو الماضي بعد أن كانت 1.147 تريليون دولار لشهر حزيران/ يونيو، فيما رفعت الصين أيضاً من حيازتها للسندات لتصل 899 مليار دولار بعد أن كانت 858 مليار دولار.

وبين الجدول أن السعودية والإمارات انضمتا إلى "العشرين الكبار" بامتلاكهما للسندات الأميركية حيث بلغت حيازتهما 131.7، و107.8 مليار دولار على التوالي، فيما لا يزال العراق وللسنة الثانية خارج أكبر 20 دولة الأكثر حيازة لهذه السندات.

وبلغ مجموع السندات لدول العالم 9.158 تريليون دولار.

يذكر أن العراق يمتلك سندات أميركية بحدود 32 مليار دولار وهي تعتبر إحدى الاستثمارات الخاصة باحتياطيات البلد.