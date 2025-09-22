خلال أسبوع.. البورصة العراقية تتداول أسهما بقيمة 4 مليارات دينار

شفق نيوز- بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الاثنين، عن تداول أسهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 4 مليارات دينار خلال الأسبوع الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الاسبوع الماضي بلغ 59 شركة مساهمة فيما لم تتداول أسهم 34 شركة بسبب عدم تلاقي اسعار أوامر الشراء مع أوامر البيع فيما يستمر توقف 11 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

ووفق التقرير، فإن عدد الأسهم المتداولة بلغ 5 مليارات و359 مليونا و690 الف سهم، بارتفاع بلغت نسبته 68.5 % قياسا بالأسبوع الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 4 مليارات و555 مليوناً و42 الف دينار، مرتفعا بنسبة 25% قياسا بالأسبوع الذي سبقه من خلال تنفيذ 4.053 صفقة".

وبحسب تقرير السوق، فإن "مؤشر الأسعار المتداولة ISX60 أغلق على 964.24 نقطة مسجلاً ارتفاعا بنسبة 10% عن إغلاقه في الجلسة السابقة"، مشيراً إلى أن "عدد الأسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين للأسبوع الماضي بلغ 95 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 395 مليون دينار من خلال تنفيذ 102 صفقة.

كما بلغ عدد الأسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين 197 مليون سهم بقيمة مالية بلغت 445 مليون دينار من خلال تنفيذ 133 صفقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية ينظم خمس جلسات تداول أسبوعيا من الأحد الى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق والخدمات.