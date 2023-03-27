شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، عن خطة حكومية لتوزيع أجهزة POS الالكترونية على الأسواق المحلية بعد الانتهاء من توزيعها على محطات تعبئة الوقود وذلك مع بداية شهر نيسان المقبل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الأولى من تعميم تجربة الدفع الإلكتروني باستخدام اجهزة POS ستكون في محطات تعبئة الوقود بدءا من الأسبوع المقبل، وستباشر المصارف الحكومية بتزويد أصحاب المحطات بتلك الاجهزة".

واضاف انه "سيتم توسيع التجربة لتشمل القطاع الخاص والمراكز التجارية وأصحاب المحال والشركات والمولات والمتاجر والأسواق وغيرها من القطاعات المختلفة".

واوضح ان "آلية الحصول على تلك الأجهزة من المصارف الحكومية ستكون سهلة وبإجراءات سلسلة من خلال تقديم الطلبات الى المصرف واستلام الجهاز بشكل فوري".

واشار الى ان هذه "العملية تأتي لتسهيل التعاملات المالية وتقديم خدمة نقاط البيع لأصحاب المحال التجارية والمولات والشركات لتمكينهم من قبول المدفوعات الكترونياً من خلال بطاقات الماستر كارد ليتم تحويل مبالغ العمليات المنفذة من خلال جهاز نقاط البيع الياً من حساب البطاقة الى حساب التاجر لدى المصرف".

وخلال الأسبوع الماضي والجاري، باشرت شركة توزيع المنتجات النفطية بشكل تجريبي عملية الدفع الإلكتروني (POS) في عدد من محطات تعبئة الوقود ضمن العاصمة بغداد.