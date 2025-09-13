خسائر يومية تتجاوز 11 مليون دولار بسبب توقف نفط كوردستان

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "إيكو عراق"، المتخصص بشؤون الاقتصاد، يوم السبت، عن خسارة 11.16 مليون دولار يومياً بسبب عدم تصدير نفط إقليم كوردستان، محملاً البرلمان العراقي مسؤولية هذه الخسائر.

وقال المرصد في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان من المفترض أن يصدر الإقليم يومياً نحو 230 ألف برميل نفط خام، بالاضافة إلى تخصيص نحو 50 ألف برميل للاستخدام المحلي، وذلك وفق الحسابات الرقمية بأن تكلفة استخراج ونقل البرميل تبلغ نحو 16 دولاراً"، مشيراً أن "أجور إيصال النفط إلى ميناء جيهان في تركيا تبلغ 1.5 دولار لكل برميل".

واوضح انه "بعد استقطاع هذه التكاليف يفترض أن يكون الربح الصافي للتصدير 2300 ألف برميل يومياً، ووفق سعر البرميل 66 دولاراً، نحو 11.16 مليون دولار"، مبيناً أن "العراق يخسر 334 مليون دولار شهرياً وأكثر من 4 مليارات دولار سنويًا من الأرباح المتوقعة، لتوقف التصدير".

ولفت إلى أن "الوفود التفاوضية للحكومتين الاتحادية والاقليم مغلقة تجاه وسائل الإعلام بشأن ما يجري حول التصدير"، محملاً البرلمان العراقي "مسؤولية هذا التوقف وكذلك فوضى التصدير لعدم تشريعه قانوناً لادارة وتنظيم النفط والغاز".