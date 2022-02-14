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آخر احصاء.. 3% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-14T05:38:22+0000
آخر احصاء.. 3% نسبة مساهمة القطاع الصناعي في العراق

شفق نيوز/ كشف آخر احصاء لوزارة التخطيط العراقية، يوم الاثنين، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالية للبلاد بلغت 3% خلال العام الماضي 2020.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الصناعة في العراق شهدت تذبذباً وعدم استقرار منذ بداية تطورها في فترة السبعينيات، ما بين الارتفاع والانخفاض لتشهد تقدماً في فترة ما بين 1989 و1990 لتصل الى نسبة 12%".

وأضاف أن "الصناعة شهدت انخفاضاً كبيراً خلال سنوات الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق في شهر اب عام 1990 وحتى عام 2003، إذ بلغت نسبة مساهمة الصناعة بالإنتاج المحلي ما دون 2% في عام 1997". 

وأشار إلى أن "القطاع الصناعي لم يشهد تطوراً ملموساً في مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي ضمن نشاط الصناعات التحويلية، منذ ذلك التاريخ بسبب الاعتماد شبه الكلي على انتاج النفط".

أما خلال فترة جائحة كورونا، أوضح التقرير، أن "نسبة الناتج المحلي ازدادت بنسبة 1 % في ظل انخفاض اسعار النفط العالمية  لتصل في عام 2020 الى 3%".

 

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