خام البصرة يواصل الانخفاض رغم انتعاش طفيف للنفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد / البصر ة

انخفضت أسعار خام البصرة بنوعيه الثقيل والمتوسط، يوم الاربعاء، على الرغم من ارتفاع في اسعار النفط عالميا.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 58 سنتا بما يعادل 86%‎‎ ليصل إلى 66.89 دولاراً، وانخفضت أسعار خام المتوسط 58 سنتا بما يعادل 82 % ‎ليصل 69.94 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط بعد أن هبطت لثلاث جلسات متتالية حيث أشار اتفاق تجاري أمريكي مع اليابان إلى تقدم بشأن الرسوم الجمركية وأظهر استطلاع للرأي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي مما يشير إلى طلب أقوى.

وبلغ سعر خام برنت 68.92 دولاراً فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 65.64 دولاراً.