خام البصرة يغلق على مكاسب أسبوعية مستفيداً من تهديد ترمب لإيران

شفق نيوز- البصرة

أغلق خاما البصرة الثقيل والمتوسط على مكاسب في أسعارهما خلال الأسبوع الماضي، مستفيداً من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة لإيران.

وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من أمس الجمعة، انخفاضاً بلغ 92 سنتا ليصل الى 59.74 دولار الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 86 سنتا او ما يعادل 1.46%.

فيما اغلق خام البصرة المتوسط في اخر جلسة له على انخفاض ايضا بلغ 92 سنتا ليصل الى 62.19 دولار، وسجل مكاسب اسبوعية بلغت 1.74 دولار او ما يعادل او 2.88 %،

وزادت اسعار النفط عالميا بعد أن قال ترمب إن الولايات المتحدة لديها "أسطول ‌حربي" يتجه نحو ⁠إيران لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد ‌تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف ⁠برنامجها النووي

كما ارتفع الخامان برنت والاميركي إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6%.