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خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-28T05:59:37+0000
خام البصرة يرتفع إلى أكثر من 10% في اسبوع

شفق نيوز/ سجلت أسعار النفط أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، إذ بدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك قبل إعصار كبير من المتوقع أن يضرب المنطقة أوائل الأسبوع الحالي، ليرتفع خام البصرة لأكثر من 10% في اسبوع.

وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة 1.67 دولار وبنسبة تغيير بلغ 2.34% ليصل الى 72.95 دولاراً ليسجل ارباحاً اسبوعية بلغت 10.15%.

كما شهد الخام العربي السعودي ارتفاعا في آخر جلسة له بلغ نسبته 0.83% ليصل الى 72.81 دولاراً وارتفع مزيج مربان الإماراتي بنسبة 0.82% ليصل الى 71.38 دولاراً.

وارتفع خام برنت 11% خلال الأسبوع، ليسجل 72.70 دولاراً للبرميل، وهو اعلى مستوى ربح له في عام.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على ارتفاع بلغ 1.32 دولار أو 2% إلى 68.74 دولاراً للبرميل، ليربح 11% خلال الأسبوع.

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