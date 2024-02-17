خام البصرة يحقق مكاسب أسبوعية طفيفة

شفق نيوز/ حقق خام البصرة مكاسب اسبوعية طفيفة، مع تسجيل أسعار النفط العالمية مكاسب بعد تقلبات كثيرة الأسبوع الماضي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم أمس الجمعة على ارتفاع بلغ 1.24 دولار، ليصل الى 77.28 دولارا، وسجل مكاسب اسبوعية طفيفة بلغت 94 سنتا بما يعادل 1.23%.

فيما أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع بلغ 1.24 دولار ليصل الى 80.58 دولارا، وسجل ايضا مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 1.44 دولار أو ما يعادل 1.28% .

وسجلت أسعار النفط تقلبات كثيرة هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة الدولار الذي أعاق مسيرتها، ولكن سجل مكاسب اسبوعية بأكثر من واحد بالمئة بنهاية الأسبوع، بينما صعد الخام الأمريكي زهاء ثلاثة بالمئة.