خاص.. استعداد مشروط لاستئناف التبادل التجاري بين العراق وسوريا

شفق نيوز/ يستعد العراق لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا خلال الأيام المقبلة، بعد إكمال الجانب السوري متطلبات العراق بإنشاء منفذ متكامل من حرس وكمارك وجوازات وختومات كما في منفذ القائم الذي يقابله من الجانب العراقي.

وقال رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، حسن الشيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب العراقي أكمل الاستعدادات لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا، وطلب من الجانب السوري بوضع منفذ متكامل في الحدود، لأن العراق لا يستطيع استقبال أي بضاعة تجنباً لدخول بضائع مهربة".

وأضاف الشيخ، أن "الجانب السوري أكمل متطلبات المنفذ من حرس وكمارك وجوازات وختومات، وبانتظار توقيع القيادات الأمنية العراقية اتفاقاً معهم يتضمن صيغة عمل والمواد التي سيتم تصديرها والوثائق المطلوبة لكل بضاعة من شهادة منشأ وتصريحات كمركية وفحص وختومات وكل ما يخص تبادلات الحدود الأخرى، وسيكون المنفذ جاهزاً خلال هذا الأسبوع وفق ما تم إبلاغ الجانب العراقي به".

وعن أبرز المواد التي سيتم التبادل التجاري بها، أوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي السوري، أن "العراق سوف يصدر منتجاته من تمور وبعض المواد الغذائية والصناعات وغيرها، وفي الوقت نفسه سيستورد الحلويات والمعجنات والفواكه والخضر والكوزمتك والعطور والأدوية والمستلزمات الطبية وغير ذلك".

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كشفت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني/يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

وكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، كشف في 6 كانون الثاني/يناير 2025، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

وقال عبد الحنان، خلال مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن "تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يشمل التكامل الصناعي في المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادل المنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات".