خاص.. اتفاقيات واشنطن تعيد رسم خريطة الاستثمار في العراق

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

عد الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة شركات الرياض الاستثمارية"، علي الخوام، توقيع نحو 58 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين العراق والولايات المتحدة خلال المؤتمر الاستثماري في واشنطن، نقطة تحول في مسار الاقتصاد العراقي، مؤكداً أنها تمهد لإعادة رسم الخريطة الاستثمارية في البلاد، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز والصناعة والرعاية الصحية والأمن الغذائي.

وقال الخوام، لوكالة شفق نيوز، إن ما يميز هذه الاتفاقيات هو أنها لم تعد مجرد مذكرات تفاهم، بل جاءت نتيجة تحضيرات مسبقة تستند إلى احتياجات السوق العراقية وإمكانات الشركات العالمية، مع وجود إرادة حقيقية من الجانبين العراقي والأميركي لتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.

وأضاف أن مجموعته أجرت سلسلة لقاءات مع شركات عالمية بهدف إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات النفط والغاز والصناعات المختلفة، تغطي محافظات وسط العراق وجنوبه وشماله، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات حظيت بدعم مباشر من الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي، إلى جانب دعم من الإدارة الأميركية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد الخوّام أن العراق يمتلك قاعدة صناعية وبنية تحتية عريقة، إلا أن الحروب والعقوبات عطلت تطويرها، لافتاً إلى أن البلاد تعمل حالياً على تنويع منافذ تصدير النفط والطاقة وعدم الاكتفاء بمسار واحد.

وخلص الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة شركات الرياض الاستثمارية"، إلى أن امتلاك منافذ تصدير متعددة يمثل "خياراً استراتيجياً صحياً" يمنح العراق مرونة أكبر في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، بعيداً عن الضغوط السياسية، مؤكداً أن الكفاءات العراقية قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة وإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية في فترة زمنية قصيرة.

وكانت وكالة شفق نيوز، قد حصلت على قائمة رسمية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقرر توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى الولايات المتحدة.

وضمت القائمة 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الحكومة الأميركية وشركات ومؤسسات دولية، تتركز غالبيتها في قطاعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والصحة.

وبحسب القائمة التي حصلت عليها الوكالة، تتصدر شركات الطاقة العالمية الاتفاقيات المزمع توقيعها، وفي مقدمتها شيفرون، وشل، وبي بي، وكونوكو فيليبس، وهاليبرتون، وإكسيليريت إنرجي، وإتش كيه إن إنرجي، وجي إي فيرنوفا، إلى جانب شركة كار للطاقة، في إطار مشاريع تستهدف تطوير قطاعي النفط والكهرباء في العراق.

كما تشمل القائمة اتفاقيات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، أبرزها مع ستارلينك وسيسكو، إضافة إلى اتفاقيات في القطاع المالي مع جي بي مورغان، وفي المجال الصحي مع أبوت وثيرمو فيشر ساينتيفيك، فضلاً عن اتفاقيات في مجالات التعليم، والاعتماد المؤسسي، والاستثمار، والتطوير العقاري، والصناعات الغذائية، بمشاركة شركات ومؤسسات أميركية ودولية.

وتضمنت القائمة أيضاً، اتفاقية بين حكومتي العراق وسوريا، إلى جانب مذكرات تفاهم مع الجامعة الأميركية في العراق – بغداد، وشركة بيبسيكو، ومؤسسات متخصصة في الطاقة والهندسة والبنية التحتية، فضلاً عن اتفاقية تعاون بين مجلس الأعمال الأميركي العراقي (USIBC) واتحاد غرف التجارة العراقية.

وتعكس الاتفاقيات توجه الحكومة العراقية نحو توسيع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات، بالتزامن مع زيارة الزيدي إلى واشنطن ولقاءاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين حكوميين وقادة شركات أميركية.