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حقول البصرة تنتج قرابة 30 مليون طبقة بيض خلال الشهر الماضي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-02T13:10:34+0000
حقول البصرة تنتج قرابة 30 مليون طبقة بيض خلال الشهر الماضي

شفق نيوز/  أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم السبت، عن زيادة الإنتاج المحلي لبيض المائدة لما يقارب 30 مليون طبقة خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، إلا أنها شكت من التأثير السلبي لرفع سعر الدولار على الإنتاج.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر عدنان حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج البيض خلال الشهر الماضي بلغ 29 مليوناً و394 ألف بيضة، بحسب بيانات إجازات التسويق للمستشفى البيطري ضمن قاطعيّ سفوان والزبير، لكون حقول الدواجن موجودة فيهما حصراً".

وبين أن "عدد الحقوق الدواجن في المحافظة 58 حقلاً، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة توجه الكثير من المستثمرين نحو قطاع إنتاج بيض المائدة نتيجة الطلب المتزايد على البيض المحلي".

وعزا حسن سبب ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية إلى "رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية والمواد الأولية المستوردة الاساسية الاخرى إضافة إلى أجور النقل والوقود، وهذا أدى إلى ضعف القوة الشرائية لدى المستهلك المحلي".

ولفت الى ان "توجيه وزارة الزراعة بفتح الاستيراد للمواد العلفية والأولية وسهولة تنقلها بين المحافظات، وكذلك السماح باستيراد البيض من دول الجوار ساهم بخفض أسعار البيض في عموم البلاد".

يشار إلى أن قيام الحكومة العراقية بخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في موازنة سنة 2021، أدى الى ارتفاع كبير في أسعار المواد والسلع ومن بينها الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً.

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