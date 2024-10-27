إحصائية .. 35 ألف مصنع في العراق متوقف بسبب قلة الدعم

شفق نيوز/ احصى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد، المصانع المتوقفة في العراق بسبب قلة الدعم الذي تتلقاه، وقال إن تعدادها يصل الى 35 الفاً.

وكتب المرسومي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم، "يوجد في العراق 67 ألف مصنع مسجل في اتحاد الصناعات منها 35 ألف مصنع متوقف".

وأضاف أن أسباب توقف تلك المصانع "تتعلق بقلة الدعم للوقود والطاقة الكهربائية، وفتح الاستيراد للسلع المستوردة التي تحظى بدعم حكومي في بلدانها".