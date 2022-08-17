توضيح من العمل بشأن تأخّر رواتب الرعاية الاجتماعية

شفق نيوز/ عزا مصدر مسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، سبب تأخر رواتب الرعاية الاجتماعية إلى عدم توفر التخصيصات المالية.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "عدم صرف رواتب الرعاية الاجتماعية يعود إلى عدم توفّر تخصيصات مالية أو موازنة".

وأضاف المسؤول، الذي أرتأى عدم الإفصاح عن اسمه (كونه غير مخوّل بالتصريح)، أن "هناك تراكمات سابقة، حيث تنتظر نحو 368 ألف أسرة (الوجبة الثامنة)، التي تم إدخالها في قاعدة بيانات الوزارة ومستوفية لإجراءات، التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي".

وأشار إلى أن "التقديم على راتب الحماية الاجتماعية مغلق في الوقت الحاضر، وفي حال تم إطلاقه فسيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة (النافذة الالكترونية)، وسيشمل جميع المحافظات العراقية عدا محافظات إقليم كوردستان".