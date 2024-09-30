توترات الشرق الأوسط تشعل أسعار النفط في الأسواق العالمية

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط مكاسبها، يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد المخاوف بشأن ضغوط الإمدادات المحتملة من منتجي الشرق الأوسط بعد تزايد هجمات إسرائيل على القوات المدعومة من إيران في المنطقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 51 سنتا أو 0.71 بالمئة إلى 72.49 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0330 بتوقيت جرينتش.

وينتهي عقد برنت يوم الاثنين وزاد العقد الأكثر نشاطا لتسليم ديسمبر/كانون الأول 50 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 72.04 دولارا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.63 بالمئة إلى 68.61 دولارا للبرميل.

وتلقت الأسعار الدعم يوم الاثنين من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط مع إيران، المنتج الرئيسي وعضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد أن كثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله والجماعات المسلحة الحوثية التي تدعمها إيران.

وفي وقت لاحق من الاثنين، ستترقب الأسواق سماع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول تلمسا لمؤشرات على وتيرة تيسير السياسة النقدية.