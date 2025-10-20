تغريم مصارف وشركات صرافة عراقية 91 مليار دينار خلال 9 أشهر

شفق نيوز- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، فرض غرامات على مصارف ومؤسسات غير مصرفية "شركات صرافة" بأكثر من 91 مليار دينار عراقي خلال 9 أشهر من العام الحالي 2025.

وأظهرت احصائية للبنك، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الغرامات المفروضة على المصارف والشركات المالية خلال 9 أشهر الماضية وابتداء من كانون الثاني، ولغاية نهاية شهر أيلول الماضي بلغت 91 ملياراً و921 مليوناً و130 الف دينار، مبينة أن "الغرامات شملت أيضا 98 عقوبة إدارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية، توزعت ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال".

ووفق البنك، فإن "هذه الغرامات انخفضت عن نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 199 ملياراً و889 مليوناً و755 ألف دينار، فيما بلغت العقوبات 221 توزعت بين الانذار والتنبيه والإمهال.

ولم يذكر البنك اسماء المصارف التي فرض عايها الغرامات أو العقوبات الادارية.

يذكر ان عدد المصارف الاهلية يبلغ نحو 51 مصرفاً، منها 23 مصرفاً تجارياً أهلياً و28 مصرفاً إسلامياً أهلياً.