تعرف على أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 367 الف دينار، وسعر شراء 363 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 364 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا أيضاً عند 327 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 323 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

وشهدت أسعار الذهب في اسواق اربيل ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع لمثقال ذهب عيار 24 بـ 420 ألف دينار، ومثقال ذهب عيار 22 بـ 385 الف دينار، ومثقال ذهب عيار 21 بـ 375 الف دينار ، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 315 الفاً

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).