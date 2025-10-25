تطمينات من بغداد.. عقوبات ترمب على شركات النفط الروسية لن تضر بالعراق

شفق نيوز- بغداد

اعتبر الخبير النفطي حمزة الجواهري، يوم السبت، أن العقوبات الأميركية على شركات النفط الروسية ليس لها تأثير على العراق، مبينا أن هذه العقوبات رفعت أسعار النفط ضمن نطاق محدود.

وقال الجواهري، لوكالة شفق نيوز، إن "العقوبات ليس لها تأثير على العراق، وهو يعتمد على الحكومة ومدى التزامها بهذه العقوبات، باعتبار أن العراق لديه عقود ملزمة واستثمارية كبيرة مع هذه الشركات الروسية، كما هو الحال في حقل غرب القرنة المرحلة الثانية الذي ينتج 400 ألف برميل يوميا لشركة لوك أويل، إضافة إلى أن شركة روس نفط لديها عقود في الجنوب والشمال".

وأضاف أن "الإخلال بالعقود مع هذه الشركات سوف يكلف العراق خسائر مالية كبيرة، وبالتالي ليس من الضروري الاستجابة لهذه العقوبات الأميركية، كما أن أوروبا لم تستجب للعقوبات، حيث ما زالت بعض الدول تستورد النفط والغاز الروسي".

وبحسب الجواهري، فإن أسعار النفط ارتفعت إثر إعلان العقوبات الأميركية، إلا أن هذا الارتفاع كان محدودا، حيث ارتفع من 60 إلى 65 دولارا، وقد يرتفع أكثر، لكنه في كل الأحوال لن يصل إلى 70 دولارا.

وعزا الخبير النفطي، أسباب عدم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير إلى "الخزين الاستراتيجي الكبير لدى الصين، الذي حد من ارتفاع الأسعار، وبالتالي أصبح الارتفاع ضمن نطاق ضيق".

وتشير أبرز المعلومات عن حقل غرب القرنة 2 إلى أن الحقل اكتُشف عام 1973، وتتولى شركة لوك أويل الروسية تشغيله، وتمتلك فيه حصة نسبتها 75%. ويقع الحقل في محافظة البصرة، ويبلغ احتياطه 14 مليار برميل، وهو من أكبر الحقول العراقية. كما تمتلك الشركة حصة تبلغ 25% في حقول الشمال، وتستثمر أيضا في حقل أريدو أو ما يُسمى الرقعة الجغرافية العاشرة بين محافظتي ذي قار والمثنى، حيث تبلغ احتياطاته حوالي 6 مليارات برميل. أما روس نفط فلها وجود مهم في حقول كردستان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض الأسبوع الماضي، أكتوبر/تشرين الأول 2025، عقوبات جديدة تستهدف شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على موسكو لدفعها نحو التفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا.