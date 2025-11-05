تراجع طفيف للدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فان الدولار فقد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140800 دينار مقابل 100 دولار.