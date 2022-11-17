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تراجع أسعار الذهب مع توترات عالمية جيوسياسية  

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-17T06:48:56+0000
تراجع أسعار الذهب مع توترات عالمية جيوسياسية  

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، يوم الخميس، مع انحسار الطلب على المعدن النفيس الناتج عن أحدث مخاوف جيوسياسية، في حين عززت آمال بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيكون أقل حدة في رفع الفائدة في الشهور المقبلة الأسواق.

وبحلول الساعة 05:03 بتوقيت جرينتش، سجل 1765 دولاراً للأوقية (الأونصة).

كما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب وسجلت 1767 دولاراً للأوقية.

وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولاراً للأوقية يوم الثلاثاء بعد أنباء عن سقوط صواريخ روسية في بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.3 بالمئة إلى 21.41 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1003.4 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2067.10 دولار للأوقية.

 

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